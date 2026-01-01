Возвращённые активы: в Карагандинской области построили 51 амбулаторию
Впервые за многие годы полностью обновлён автопарк скорой медицинской помощи.
В Карагандинской области продолжается масштабная модернизация системы здравоохранения, особое внимание уделяется развитию медицины в сельской местности, передает BAQ.KZ.
В текущем году в регионе построено 66 новых медицинских объектов — амбулаторий, фельдшерско-акушерских и медицинских пунктов. Из них 51 объект возведён за счёт возвращённых государству активов.
Параллельно проводится обновление материально-технической базы медучреждений. Впервые за многие годы полностью обновлён автопарк скорой медицинской помощи — приобретено 113 специализированных автомобилей и два реанимобиля, оснащённых современным оборудованием.
Развитие высокотехнологичной медицины также остаётся в приоритете. В многопрофильной больнице имени Х. Макажанова начал работу первый в Казахстане нейрохирургический робот. Аппарат с элементами искусственного интеллекта позволяет проводить высокоточные операции на головном мозге.
Отмечается, что реализация этих проектов направлена на повышение доступности и качества медицинской помощи для жителей области, особенно в отдалённых населённых пунктах.
