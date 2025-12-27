  • 27 Декабря, 12:28

Возвращённые средства: в Актюбинской области открыли новые врачебные амбулатории

Новые медицинские объекты рассчитаны на приём до 50 пациентов.

Сегодня, 12:16
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Pixabay.com Сегодня, 12:16
Сегодня, 12:16
42
Фото: Pixabay.com

По поручению Главы государства органы прокуратуры продолжают строительство социальных объектов за счёт возвращённых незаконно приобретённых активов, передаёт BAQ.KZ.

В сёлах Сарысай и Шоқысу Шалкарского района Актюбинской области состоялось торжественное открытие новых врачебных амбулаторий. В мероприятии приняли участие аким района, заместитель прокурора района, представители государственных органов, общественности и местные жители.

Новые медицинские объекты рассчитаны на приём до 50 пациентов, что позволит жителям сел получать первичную медицинскую помощь на месте, без необходимости выезда в районный центр. Амбулатории оснащены современным диагностическим оборудованием, работают квалифицированные специалисты, а предоставляемые услуги направлены на улучшение здоровья населения.

Реализация данного проекта наглядно демонстрирует государственную заботу о благосостоянии и здоровье сельского населения и является частью системной работы прокуратуры по использованию возвращённых активов на социально значимые цели.

Самое читаемое

Наверх