По поручению Главы государства органы прокуратуры продолжают строительство социальных объектов за счёт возвращённых незаконно приобретённых активов, передаёт BAQ.KZ.

В сёлах Сарысай и Шоқысу Шалкарского района Актюбинской области состоялось торжественное открытие новых врачебных амбулаторий. В мероприятии приняли участие аким района, заместитель прокурора района, представители государственных органов, общественности и местные жители.

Новые медицинские объекты рассчитаны на приём до 50 пациентов, что позволит жителям сел получать первичную медицинскую помощь на месте, без необходимости выезда в районный центр. Амбулатории оснащены современным диагностическим оборудованием, работают квалифицированные специалисты, а предоставляемые услуги направлены на улучшение здоровья населения.

Реализация данного проекта наглядно демонстрирует государственную заботу о благосостоянии и здоровье сельского населения и является частью системной работы прокуратуры по использованию возвращённых активов на социально значимые цели.