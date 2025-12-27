Возвращённые средства: в Актюбинской области открыли новые врачебные амбулатории
Новые медицинские объекты рассчитаны на приём до 50 пациентов.
По поручению Главы государства органы прокуратуры продолжают строительство социальных объектов за счёт возвращённых незаконно приобретённых активов, передаёт BAQ.KZ.
В сёлах Сарысай и Шоқысу Шалкарского района Актюбинской области состоялось торжественное открытие новых врачебных амбулаторий. В мероприятии приняли участие аким района, заместитель прокурора района, представители государственных органов, общественности и местные жители.
Новые медицинские объекты рассчитаны на приём до 50 пациентов, что позволит жителям сел получать первичную медицинскую помощь на месте, без необходимости выезда в районный центр. Амбулатории оснащены современным диагностическим оборудованием, работают квалифицированные специалисты, а предоставляемые услуги направлены на улучшение здоровья населения.
Реализация данного проекта наглядно демонстрирует государственную заботу о благосостоянии и здоровье сельского населения и является частью системной работы прокуратуры по использованию возвращённых активов на социально значимые цели.
