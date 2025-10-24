В семи районах Карагандинской области реализуется масштабная программа обновления медицинской инфраструктуры, передает BAQ.KZ со ссылкой на акимат Карагандинской области.

На возвращённые государству активы построено 51 здание — фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории и медпункты. Работа ведётся по поручению Президента страны с целью сделать медицинскую помощь в сёлах более доступной и качественной.

Строительные работы уже завершены, оформляется необходимая документация для передачи объектов на баланс медицинских организаций, а также идёт поставка современного оборудования.

“Современный медпункт — настоящее событие для нас. Раньше приходилось ездить в районный центр, а теперь всё рядом”, — делится Кулкен Мухамеджанова, жительница села Карой Нуринского района.

На возвращённые государству активы в Нуринском районе построено 10 объектов, в том числе медицинские и фельдшерско-акушерские пункты и одна врачебная амбулатория. В Бухар-Жырауском районе возведено 13 современных медицинских объектов, в Актогайском — 9, в Абайском — 8, в Осакаровском — 5, в Каркаралинском — 4, в Шетском — 2.

Работа по возвращению незаконно выведенных активов продолжается. Средства, направляемые по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева, инвестируются в социально значимые сферы, включая здравоохранение, образование и инфраструктуру.

Обновлённые медучреждения позволят жителям сельских районов Карагандинской области получать современную медицинскую помощь без необходимости ездить в районные центры, повышая качество жизни и уровень безопасности.