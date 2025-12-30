В Петропавловске состоялось торжественное открытие нового детского сада, построенного за счёт средств, возвращённых государству органами прокуратуры, передает BAQ.KZ.

В церемонии приняли участие прокурор Северо-Казахстанской области Қайрат Әбдіханов, аким области Гауез Нурмухамбетов, представители общественности, почётные работники сферы образования и жители города.

Новое дошкольное учреждение представляет собой двухэтажное здание общей площадью более 3 тысяч квадратных метров. Объект построен с соблюдением современных стандартов качества и безопасности, предусмотрены условия для комфортного пребывания и обучения детей.

Особенностью образовательного процесса стало внедрение в каждой группе систем с элементами искусственного интеллекта. Интерактивные технологии позволяют проводить занятия в игровой и доступной форме, способствуя всестороннему развитию воспитанников и формированию у них базовых навыков с раннего возраста.

Отмечается, что при проектировании и строительстве детского сада особое внимание уделялось вопросам защиты здоровья и безопасности детей, а также созданию благоприятной образовательной среды.

В настоящее время в Северо-Казахстанской области за счёт возвращённых государству активов реализуются 39 социальных проектов в сферах образования, здравоохранения и коммунального хозяйства. Ход их реализации находится на постоянном контроле органов прокуратуры региона.