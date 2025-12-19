В Туркестанской области продолжается реализация инфраструктурных проектов по обеспечению населённых пунктов качественной питьевой водой в рамках поручения Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, передает BAQ.KZ со ссылкой на акимат Туркестанской области.

Очередные объекты водоснабжения введены в эксплуатацию в Келесском районе — в сёлах Кендала и Когерту.

В церемонии запуска водных объектов принял участие первый заместитель акима Туркестанской области Зулфухар Жолдасов. В ходе рабочей поездки он подчеркнул, что средства от возвращённых активов направляются на решение социально значимых задач и улучшение условий жизни населения. Местным исполнительным органам были даны поручения обеспечить стабильную и качественную работу новых объектов водоснабжения.

Аким Келесского района Жанибек Агыбаев поздравил жителей с вводом объектов и отметил, что развитие инженерной инфраструктуры в районе будет продолжено. По его словам, реализуемые проекты ориентированы на повышение качества жизни сельчан.

В селе Кендала к системе водоснабжения подключены 102 жилых дома, где проживают 502 человека. В Когерту доступ к централизованной питьевой воде получили 91 дом и 611 жителей. Запуск новых водопроводных сетей позволит улучшить бытовые условия и положительно скажется на санитарно-эпидемиологической ситуации в населённых пунктах.

В целом в Келесском районе планируется обеспечить питьевой водой 13 населённых пунктов. В настоящее время ведётся строительство 12 объектов водоснабжения, на большинстве из которых строительно-монтажные работы находятся на завершающей стадии. После реализации всех проектов уровень обеспеченности района качественной питьевой водой значительно вырастет.