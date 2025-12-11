В Жамбылской области продолжается масштабная работа по обеспечению сел качественной питьевой водой в рамках исполнения поручений Президента страны, передает BAQ.KZ.

На реализацию проектов водоснабжения из средств Специального государственного фонда выделено 15,4 млрд тенге. Эти средства направлены на 12 объектов, четыре из которых уже введены в эксплуатацию, а оставшиеся восемь планируется завершить до конца текущего года.

Жители четырёх населённых пунктов уже получили доступ к чистой питьевой воде. В Жамбылском районе завершены работы в селах Кызылшарык, Жанаоткел и Жума. В Таласском районе введён в строй водопровод в селе Карой, где проживает свыше 300 человек. Ранее там полностью отсутствовало централизованное водоснабжение. Стоимость проекта составила 933,4 млн тенге, из них 106,7 млн были направлены непосредственно из Спецгосфонда.

Активная работа продолжается на восьми объектах, расположенных в отдалённых районах. В Мойынкумском районе реконструируются сети на станциях Шыганак, Мынарал и Кумозек, а также в селах Мойынкум, Биназар и Бирлик. В Сарысуском районе модернизируют водопровод в селах Жайылма и Маятас, а в Кордайском районе ведётся строительство сетей в селе Карасай Батыр. Все объекты должны быть завершены до конца года.

Решение вопросов водообеспечения в регионе проводится системно. В соответствии с поручением Президента в области реализуется план по стопроцентному обеспечению населения питьевой водой. По итогам десяти месяцев 2025 года обеспеченность в городах региона достигла 98%, а в сельских населённых пунктах — 99,3%. Всего в Жамбылской области ведётся работа над 23 проектами, из которых уже введено в эксплуатацию 13.

Подобная работа активно продолжается по всему Казахстану. В текущем году из республиканского бюджета выделено 105,7 млрд тенге на реализацию 257 проектов в сфере водоснабжения. Ещё 135,8 млрд тенге направлены из Специального государственного фонда на поддержку 229 проектов, призванных обеспечить доступ к чистой воде во всех регионах страны.