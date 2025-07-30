Возврат активов: Свыше 260 тысяч человек получат доступ к воде в Туркестанской области
Более 20 млрд тенге направлено на водоснабжение сёл в Туркестанской области.
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В Туркестанской области продолжается активная работа по развитию социальной инфраструктуры за счёт средств, возвращённых в страну, передает BAQ.KZ.
Финансирование осуществляется в рамках поручений Президента Казахстана по целевому использованию возвращённых активов в интересах граждан.
Правительство уже выделило более 20 млрд тенге из Специального государственного фонда на строительство и модернизацию систем водоснабжения в регионе. Эти средства направлены на решение одной из острых проблем сельской местности — доступ к чистой питьевой воде.
Ключевым проектом стал Шардаринский групповой водопровод, строительство которого обойдётся в 5 млрд тенге. Помимо этого, 4,2 млрд тенге направлены на реализацию водоснабжения в девяти населённых пунктах: Жібек жолы, Шеңгелді, Ақ үй, Қаратөбе, Жуантөбе, Жаңадәуір, Есікқорған, Құйған и Ақсу.
Масштабная работа также охватывает Сарыагашский, Казыгуртский, Келесский, Ордабасинский и Отырарский районы, где реализуются проекты по подключению сёл к централизованному водоснабжению.
Ранее на завершение реконструкции магистрального водовода в Сарыагашском районе было выделено свыше 2,5 млрд тенге. Этот проект рассчитан на подключение 66 сёл, где проживают более 260 тысяч человек.
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