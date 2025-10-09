Возврат активов: Врачебную амбулаторию открыли в Актюбинской области
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В селе Маржанбулак Актюбинской области завершено строительство новой врачебной амбулатории — современного медицинского объекта, возведённого по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.
Финансирование проекта стало возможным благодаря средствам, возвращённым в бюджет через Специальный государственный фонд.
Амбулатория рассчитана на 45 посещений в смену и оснащена современным медицинским оборудованием. Здесь предусмотрены приёмные кабинеты, процедурные и смотровые комнаты — всё необходимое для оказания первичной медико-санитарной помощи на высоком уровне.
На строительство объекта было выделено около 190 миллионов тенге в рамках национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения", инициированного Главой государства.
Всего в Актюбинской области реализуется 11 проектов в сфере сельской медицины, профинансированных за счёт возвращённых активов. Четыре объекта уже введены в эксплуатацию, строительство ещё семи продолжается.
Самое читаемое
- IMD: Казахстан улучшил позиции в мировом рейтинге конкурентоспособности
- Казахстанские вузы укрепили лидерство в мировом рейтинге Times Higher Education
- Токаев поручил министру финансов усилить контроль за госсредствами
- С 20 октября в Казахстане изменятся правила ввоза автомобилей: что нужно знать
- Почему продукты в Казахстане дешевле, чем в соседних странах