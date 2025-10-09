В селе Маржанбулак Актюбинской области завершено строительство новой врачебной амбулатории — современного медицинского объекта, возведённого по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

Финансирование проекта стало возможным благодаря средствам, возвращённым в бюджет через Специальный государственный фонд.

Амбулатория рассчитана на 45 посещений в смену и оснащена современным медицинским оборудованием. Здесь предусмотрены приёмные кабинеты, процедурные и смотровые комнаты — всё необходимое для оказания первичной медико-санитарной помощи на высоком уровне.

На строительство объекта было выделено около 190 миллионов тенге в рамках национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения", инициированного Главой государства.

Всего в Актюбинской области реализуется 11 проектов в сфере сельской медицины, профинансированных за счёт возвращённых активов. Четыре объекта уже введены в эксплуатацию, строительство ещё семи продолжается.