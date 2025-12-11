В Северо-Казахстанской области продолжается реализация социальных проектов, финансируемых за счет возвращенных государству активов, передает BAQ.KZ.

Всего в регионе выполняются 39 инициатив в сферах образования, здравоохранения и коммунального хозяйства. Одним из значимых проектов стало обеспечение сельских жителей доступом к качественной питьевой воде.

В селе Бирлик Есильского района завершено строительство современной системы водоснабжения. Проект был реализован за счет активов, которые органы прокуратуры возвратили в собственность государства. Благодаря этому сельчане впервые получили доступ к централизованной подаче питьевой воды, что существенно улучшило условия их жизни.

На торжественной церемонии открытия присутствовали прокурор района Салпыков Т., аким района Мухамедьяров М., представители общественности, старейшины и почетные жители села. Они отметили важность проекта для развития Бирлика и повышение уровня комфорта для его жителей.

Система водоснабжения начала функционировать с декабря текущего года и уже обеспечивает население необходимым ресурсом. Реализация объекта стала важным шагом на пути к устойчивому развитию села и созданию современных условий для проживания.

Прокуратура Северо-Казахстанской области продолжает мониторинг всех социальных инициатив, финансируемых за счет возвращенных государству активов, чтобы гарантировать эффективное использование средств и своевременное выполнение проектов.