В Казахстане впервые объем льготного кредитования в сфере сельского хозяйства достиг 1 трлн тенге. Об этом сообщил вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов на брифинге в СЦК, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, из выделенных 700 млрд тенге на проведение весенне-полевых и уборочных работ уже освоено 502 млрд тенге, что позволило охватить более 9 млн гектаров посевных площадей. Финансирование уборочной кампании продолжается.

"Кроме того, с 1 октября текущего года запущено раннее финансирование весенне-полевых работ 2026 года. Из выделенных на льготный лизинг 250 млрд тенге уже подано заявок на 253 млрд тенге — на приобретение порядка 8 тыс. единиц сельхозтехники", — отметил Азат Султанов.

Вице-министр подчеркнул, что льготное кредитование и программы лизинга позволяют аграриям своевременно обновлять парк техники и проводить сезонные работы без задержек, что повышает эффективность и устойчивость сельхозпроизводства.