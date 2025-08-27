Президент Республиканского общественного объединения "Федерация спорта для лиц с особенностями интеллектуального развития" (IDSPORT Kazakhstan) Дина Темиргалиева вошла в состав Правления Международной федерации спорта для лиц с интеллектуальными нарушениями (Virtus GoverningBoard) на период 2025–2029 годов, передает BAQ.KZ.

Решение принято путем голосования 25 августа 2025 года в Бангкоке (Таиланд) на Генеральной Ассамблее Virtus Asia.

Таким образом, Казахстан впервые представлен в руководящем органе Virtus.

Дина Темиргалиева уже является членом Правления Virtus Asia и активно представляет Казахстан в региональных структурах. Также она единственная женщина в составе Virtus Asia, что соответствует курсу Международного Паралимпийского Комитета на гендерное равенство и отражает современные ESG-принципы: равенство, инклюзию и устойчивое развитие.

"Решение Virtus — это высокая оценка и признание работы, которую Казахстан провёл на международной арене. Для нас это доверие и важный сигнал, что страна способна быть надёжным партнёром в глобальном спортивном сообществе. Для меня лично это большая ответственность и серьёзный вызов на предстоящие четыре года. За последние два года мы провели три чемпионата мира и активно участвовали в международных соревнованиях, показав, что Казахстан может быть организатором и участником мирового уровня. Впереди — укрепление международного сотрудничества и дальнейшее развитие спорта для людей с интеллектуальными нарушениями как в Азии, так и в глобальном масштабе", - отметила Дина Батыргалиевна.

Virtus — международная спортивная федерация, основанная более 35 лет назад. Она является сооснователем Международного Паралимпийского Комитета и официальным членом паралимпийского движения. Сегодня в состав Virtus входят более 100 стран и свыше 7 000 спортсменов. В рамках спорта высших достижений три дисциплины для атлетов с интеллектуальными нарушениями — плавание, лёгкая атлетика и настольный теннис — входят в официальную программу Паралимпийских игр.

IDSPORT Kazakhstan последовательно развивает спорт для лиц с интеллектуальными нарушениями и готовит спортсменов к международным стартам:

декабрь 2025 года — дебют на Юниорских Параазиатских играх в Дубае;

2026 год — участие в Параазиатских играх в Нагое;

2028 год — перспективный выход на Паралимпийские игры в Лос-Анджелесе.

Назначение Дины Темиргалиевой в состав Правления Virtus — это признание вклада Казахстана в развитие инклюзивного спорта и важный шаг к укреплению роли Центральной Азии в международном паралимпийском движении.