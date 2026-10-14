Впервые за 30 лет: как Казахстан ищет новые месторождения?

Депутат Курултая Вадим Басин спросил министра промышленности и строительства Ерсайына Нагаспаева, как будут вести геологоразведку в 2027–2029 годах и какого результата ждут. Министр рассказал, что впервые за 30 лет недра страны изучают в детальном масштабе, с помощью спутников, дронов и искусственного интеллекта. Только за последние два-три месяца нашли семь перспективных участков.

Разведка должна опережать добычу

Вадим Басин напомнил, что геологоразведка много лет отставала от темпов добычи. По его словам, на каждую тонну добытого сырья нужно находить новые запасы.

На геологическое изучение недр в проекте бюджета на 2027–2029 годы предусмотрено, по словам депутата, 60,5 млрд теңге. Басин спросил, какие исследования планируют, будут ли применять современные технологии и каких результатов ждать.

Новая геологическая карта страны

Нагаспаев назвал геологическое изучение недр и пополнение ресурсной базы стратегической задачей.

«В этом году по поручению Главы государства мы заканчиваем базовое региональное изучение на площади 2,2 миллиона квадратных километров. Это будет наша базовая геологическая карта нашей страны», – сказал министр.

Следующий шаг это детальное изучение, на которое страна не решалась три десятилетия.

«Дальше мы приступили впервые за 30 лет к детальному изучению наших недр в масштабе 1 к 50 тысячам. Это практически предпоисковые работы. Уже 20 проектов разработано на территории 100 тысяч квадратных километров. Основной акцент, конечно, был уделен и поиску редких и редкоземельных металлов», – пояснил Нагаспаев.

Спутники, дроны и ИИ

По словам министра, при этом используют только современные методы.

«В первую очередь это дистанционное зондирование Земли с помощью космических спутников. Второе это аэрогеофизическая съемка. Впервые помимо самолетов мы используем дроны и современные БПЛА, которые могут носить на себе тяжелое оборудование. Впервые мы используем такой геохимический метод, как Ionic Leach. Этот метод используется только в Австралии и Канаде. Все это потом анализируется с помощью программ с использованием искусственного интеллекта», – рассказал он.

Семь участков за два месяца

Новые технологии уже дали результат. По словам министра, темпы поиска заметно выросли.

«Если, допустим, мы за последние 3–4 года выявили всего порядка 20 перспективных участков, то только за последние 2–3 месяца мы уже для себя определили 7 перспективных участков и думаю, что до конца года бурением мы это подтвердим», – сказал Нагаспаев.

500 терабайт старых карт

Работа идет не только в поле. Министерство оцифровывает архивы, которые копились десятилетиями.