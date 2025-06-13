12 июня в Карагандинской областной детской больнице произошел инцидент, вызвавший широкий общественный резонанс. По предварительным данным, 38-летний житель области в ходе словесной перепалки с медицинским персоналом применил физическую силу и причинил телесные повреждения двум врачам, передает BAQ.KZ.

Подозреваемый был задержан на месте происшествия и помещен в изолятор временного содержания.

По факту нападения на медицинских работников возбуждено уголовное дело. Ведется досудебное расследование. Следственные органы подчеркивают, что предпринимаются все необходимые меры для объективного и всестороннего установления обстоятельств произошедшего.

В официальном комментарии правоохранительных органов отмечается:

"В рамках реализации принципа "Закон и порядок" будет обеспечена неотвратимость наказания. Насилие в отношении медицинских работников является недопустимым и расценивается как грубое нарушение общественного порядка".

О состоянии пострадавших врачей пока не сообщается. Расследование продолжается.

В марте в Акмолинской области женщину осудили за нападение на фельдшера скорой помощи.