Врачей избили в детской больнице Караганды
В Караганде мужчина напал на врачей детской больницы.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
12 июня в Карагандинской областной детской больнице произошел инцидент, вызвавший широкий общественный резонанс. По предварительным данным, 38-летний житель области в ходе словесной перепалки с медицинским персоналом применил физическую силу и причинил телесные повреждения двум врачам, передает BAQ.KZ.
Подозреваемый был задержан на месте происшествия и помещен в изолятор временного содержания.
По факту нападения на медицинских работников возбуждено уголовное дело. Ведется досудебное расследование. Следственные органы подчеркивают, что предпринимаются все необходимые меры для объективного и всестороннего установления обстоятельств произошедшего.
В официальном комментарии правоохранительных органов отмечается:
"В рамках реализации принципа "Закон и порядок" будет обеспечена неотвратимость наказания. Насилие в отношении медицинских работников является недопустимым и расценивается как грубое нарушение общественного порядка".
О состоянии пострадавших врачей пока не сообщается. Расследование продолжается.
В марте в Акмолинской области женщину осудили за нападение на фельдшера скорой помощи.
Самое читаемое
- Спикеры тюркских парламентов оценили потенциал аэрокосмоса Казахстана
- Второй состав LRT установили на рельсы в Астане
- Новая энергия Казахстана: до 2035 года появятся десятки ГВт новых мощностей
- Токаев подписал закон о развитии аквакультуры, агросектора и энергетики
- Дети скатились с откоса и едва не утонули в Иртыше