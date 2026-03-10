В Шымкенте ребенок проглотил инородные предметы, передает BAQ.kz со ссылкой на Otyrar.

По словам матери у ребенка появились боли в брюшной полости. Со временем состояние малыша не улучшилось, дискомфорт в животе не проходил. Поэтому обеспокоенная мать обратилась за помощью, ребенка доставили в больницу. В приемном отделении дежурные хирурги провели осмотр и назначили рентгенографию брюшной полости.

В ходе обследования в кишечнике были обнаружены инородные предметы – магнит, винт и металлический элемент. Несовершеннолетнего госпитализировали в отделение детской хирургии, где ему в экстренном порядке провели операцию. В настоящее время состояние ребенка удовлетворительное, он продолжает получать необходимое лечение под наблюдением врачей.