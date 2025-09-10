Министерство здравоохранения Казахстана представило обновленную систему стимулирующего компонента подушевого норматива (СКПН), направленную на мотивацию специалистов первичной медико-санитарной помощи, передает BAQ.KZ.

Система была введена в 2011 году и долгое время не пересматривалась, что снижало её эффективность. Между тем, с 2020 по 2024 годы число экстренных госпитализаций по хроническим неинфекционным заболеваниям (ХНИЗ) выросло на 2–4%, а расходы на медицинские услуги увеличились на 600%.

Главная задача обновленного СКПН — усиление профилактической работы и снижение числа госпитализаций за счёт раннего выявления и динамического наблюдения пациентов. Новые индикаторы полностью автоматизированы, исключают формальный подход и позволяют объективно оценивать результативность работы участков.

Максимальная сумма стимулирующей выплаты за качественное выполнение работы может достигать 1,7 млн тенге в квартал. Премии предусмотрены для участковых врачей, медсестер, фельдшеров и акушерок, работающих с беременными.

Система начисления баллов включает:

50 баллов (1 балл = 4,5 МРП) — за динамическое наблюдение пациентов с болезнями сердца и сахарным диабетом

25 баллов — за раннее выявление хронических заболеваний и оздоровление женщин до беременности;

Бонусы (1 бонус = 5 МРП) — за выявление злокачественных новообразований и случаев туберкулеза.

Минздрав отмечает, что новые меры станут эффективным стимулом для специалистов первичного звена и обеспечат долгосрочный эффект в борьбе с хроническими заболеваниями.