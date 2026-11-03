Врачи смогут проверять медицинские снимки дистанционно: в Павлодарской области запустили новую систему

В Павлодарской области завершили внедрение единой системы медицинской диагностики с искусственным интеллектом. Теперь врачи могут дистанционно изучать рентгеновские снимки, результаты компьютерной и магнитно-резонансной томографии и консультироваться с коллегами из других медучреждений.

Система телерадиологии PACS/RIS объединяет 22 медицинские организации региона. К ней подключены 96 диагностических аппаратов, включая рентгеновское оборудование, флюорографы, маммографы, компьютерные и магнитно-резонансные томографы и ангиографы.

В цифровом архиве уже хранится более 60 тысяч исследований. Врачи могут обмениваться медицинскими изображениями, а искусственный интеллект помогает выявлять возможные патологические изменения.

Для жителей отдаленных районов это означает возможность дистанционного изучения снимков специалистами из других медицинских организаций без необходимости передавать результаты исследований лично.

Система связана с медицинскими информационными платформами «Дамумед» и «Надежда».

Для ее работы оборудовали 53 рабочих места врачей-рентгенологов, установили 49 диагностических мониторов и 62 компьютера для рентген-лаборантов. Еще 14 устройств предназначены для перевода аналоговых снимков в цифровой формат, а два цифровых детектора установлены для маммографов.

Обучение прошли 148 медицинских специалистов.

Одним из медицинских учреждений, подключенных к системе, является Павлодарский областной онкологический диспансер. Его оснащенность современным медицинским оборудованием составляет 98%.

В диспансере установлены 64-срезный компьютерный томограф, магнитно-резонансный томограф мощностью 1,5 Тесла, видеоэндоскопические комплексы, рентгеновская установка с С-дугой, аппарат радиочастотной абляции и оборудование для малоинвазивных операций. Для лучевой терапии используется линейный ускоритель VitalBeam.

Новая система позволяет специалистам разных медицинских организаций работать с результатами исследований в едином цифровом пространстве, быстрее обмениваться данными и получать консультации коллег независимо от расстояния.