Врачи стали уезжать из Казахстана в 5 раз реже
В Казахстане за последние два года стало меньше нехватки медицинских работников, а сами врачи стали реже уезжать за границу.
По данным Минздрава, ситуацию удалось улучшить благодаря мерам поддержки, которые реализуются по поручению Касым-Жомарт Токаев.
Дефицит врачей сократился на 20,4% - с 4863 до 3869 человек. Нехватка среднего медперсонала также уменьшилась - на 13%.
Изменения в сельской местности
Особенно заметны изменения в сельской местности: там дефицит врачей снизился почти на 27%.
При этом обеспеченность кадрами в Казахстане приблизилась к уровню развитых стран. В 2025 году на каждые 10 тысяч человек приходится 41 врач и почти 96 работников среднего медперсонала.
Чтобы привлечь специалистов в сёла, предусмотрены единовременные выплаты до 8,5 млн тенге для наиболее востребованных специальностей - таких как педиатры, акушеры-гинекологи и анестезиологи.
Кроме того, медикам предоставляют служебное жильё, подъемные выплаты и компенсируют коммунальные расходы.
Отток специалистов за границу
Также заметно снизился отток специалистов за границу. Если в 2021 году из страны уехали 904 медика, то в 2025 году - уже 186. Это почти в пять раз меньше.
В Минздраве объясняют такие изменения мерами поддержки. Для медиков ввели страхование профессиональной ответственности, усилили наказание за насилие в отношении врачей и улучшили условия труда.
В ведомстве считают, что все эти меры помогают не только сократить нехватку кадров, но и повысить престиж профессии врача.
