По данным Минздрава, ситуацию удалось улучшить благодаря мерам поддержки, которые реализуются по поручению Касым-Жомарт Токаев.

Дефицит врачей сократился на 20,4% - с 4863 до 3869 человек. Нехватка среднего медперсонала также уменьшилась - на 13%.

Изменения в сельской местности

Особенно заметны изменения в сельской местности: там дефицит врачей снизился почти на 27%.

При этом обеспеченность кадрами в Казахстане приблизилась к уровню развитых стран. В 2025 году на каждые 10 тысяч человек приходится 41 врач и почти 96 работников среднего медперсонала.

Чтобы привлечь специалистов в сёла, предусмотрены единовременные выплаты до 8,5 млн тенге для наиболее востребованных специальностей - таких как педиатры, акушеры-гинекологи и анестезиологи.

Кроме того, медикам предоставляют служебное жильё, подъемные выплаты и компенсируют коммунальные расходы.

Отток специалистов за границу

Также заметно снизился отток специалистов за границу. Если в 2021 году из страны уехали 904 медика, то в 2025 году - уже 186. Это почти в пять раз меньше.

В Минздраве объясняют такие изменения мерами поддержки. Для медиков ввели страхование профессиональной ответственности, усилили наказание за насилие в отношении врачей и улучшили условия труда.

В ведомстве считают, что все эти меры помогают не только сократить нехватку кадров, но и повысить престиж профессии врача.