3 июня, в ходе судебных прений, прокуроры Ержан Туракбаев и Дана Сарсенбай выступили с ответом на аргументы стороны защиты. Они заявили, что следствием и судом собраны достаточные доказательства вины подсудимых, включая видеозаписи, показания и материалы экспертиз.

Ержан Туракбаев отметил, что нет оснований для вынесения частного постановления против потерпевших, как настаивала защита.

"Мы не считаем, что потерпевшие дали заведомо ложные показания. Их слова были подтверждены видеозаписями и другими доказательствами. Оснований для частного постановления в их отношении нет", — заявил он.

Также Туракбаев подчеркнул, что в адрес двух подсудимых — Азамата Токтаубаева и Нуркияса Ильясова — действительно проводятся отдельные проверки по факту возможных нарушений режима пробационного контроля.

Дана Сарсенбай в своём выступлении прокомментировала утверждения защиты о якобы нарушениях при ознакомлении с материалами дела:

"Все обвиняемые и их защитники были своевременно ознакомлены с делом. У них была возможность подать замечания и протесты. Но ни один из них этим правом не воспользовался", — подчеркнула она.

Что касается обвинений в адрес потерпевшего Каржаубая Нурымова, Сарсенбай отметила.

"Адвокат Равиля Сакиева не конкретизировал, какую именно ответственность он требует применить к Нурымову. На сегодняшний день этот вопрос не имеет правового основания".

Прокуратура также опровергла слухи о якобы "пропавшем диске" с видеозаписями:

"Диск не потерян, а просто не был воспроизведён в суде. По нему есть полная стенограмма и экспертные заключения", — сообщила Сарсенбай.

В завершение гособвинители выразили уверенность, что действия всех подсудимых были доказаны.