Оснований для оправдания нет — прокуроры по делу Шерзата Полата
Прокуратура также прокомментировала слухи о "пропавшем диске" и ответила на обвинения в процессуальных нарушениях.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
3 июня, в ходе судебных прений, прокуроры Ержан Туракбаев и Дана Сарсенбай выступили с ответом на аргументы стороны защиты. Они заявили, что следствием и судом собраны достаточные доказательства вины подсудимых, включая видеозаписи, показания и материалы экспертиз.
Ержан Туракбаев отметил, что нет оснований для вынесения частного постановления против потерпевших, как настаивала защита.
"Мы не считаем, что потерпевшие дали заведомо ложные показания. Их слова были подтверждены видеозаписями и другими доказательствами. Оснований для частного постановления в их отношении нет", — заявил он.
Также Туракбаев подчеркнул, что в адрес двух подсудимых — Азамата Токтаубаева и Нуркияса Ильясова — действительно проводятся отдельные проверки по факту возможных нарушений режима пробационного контроля.
Дана Сарсенбай в своём выступлении прокомментировала утверждения защиты о якобы нарушениях при ознакомлении с материалами дела:
"Все обвиняемые и их защитники были своевременно ознакомлены с делом. У них была возможность подать замечания и протесты. Но ни один из них этим правом не воспользовался", — подчеркнула она.
Что касается обвинений в адрес потерпевшего Каржаубая Нурымова, Сарсенбай отметила.
"Адвокат Равиля Сакиева не конкретизировал, какую именно ответственность он требует применить к Нурымову. На сегодняшний день этот вопрос не имеет правового основания".
Прокуратура также опровергла слухи о якобы "пропавшем диске" с видеозаписями:
"Диск не потерян, а просто не был воспроизведён в суде. По нему есть полная стенограмма и экспертные заключения", — сообщила Сарсенбай.
В завершение гособвинители выразили уверенность, что действия всех подсудимых были доказаны.
"Мы полностью подтверждаем обвинение. Все действия участников конфликта подтверждены. Оснований для оправдательного приговора нет", — заявили представители стороны обвинения.
Самое читаемое
- Шерзат сам спровоцировал конфликт — в суде выступила сестра Дархана Аскентая
- Защита требует оправдать Дархана Аскентая в деле Шерзата
- Ложные показания и сокрытие фактов: прокурор требует проверить свидетельниц по делу Шерзата
- В Казахстане планируют смягчить правила для иностранцев
- Air Astana открыла новые международные рейсы