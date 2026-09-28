Все специалисты в одном месте: в Алматы открыли центр для беременных группы риска

В Алматы на базе Городского перинатального центра начал работу клинико-диагностический центр для беременных группы риска. Здесь женщины с осложненным течением беременности, сопутствующими заболеваниями и риском акушерских осложнений смогут пройти обследование и получить консультации специалистов в амбулаторных условиях.

Кто может обратиться

В центре будут наблюдаться беременные женщины, которым требуется повышенное медицинское внимание из-за особенностей течения беременности или сопутствующих заболеваний.

Направление выдает поликлиника, к которой прикреплена беременная. Медицинская помощь предоставляется бесплатно в рамках ОСМС.

Какие специалисты принимают

Прием ведут акушеры-гинекологи, генетик, терапевт, офтальмолог и невролог. Благодаря этому будущие мамы смогут пройти необходимые консультации и обследования в одном месте.

В центре установлено современное медицинское оборудование, в том числе аппараты МРТ, УЗИ экспертного класса, кольпоскопии и КТГ. Также работает лабораторная служба.

При поддержке акимата Алматы и управления общественного здравоохранения в этом году планируется установить компьютерный томограф.

Зачем открыли новый центр

Как отметил руководитель Управления общественного здравоохранения Алматы Марат Пашимов, открытие центра позволит сделать специализированную помощь беременным группы риска более доступной уже на амбулаторном этапе.

«Важно своевременно выявлять возможные осложнения, наблюдать за состоянием будущей мамы и ребёнка и при необходимости оперативно принимать решения. Это ещё один шаг к повышению качества и безопасности медицинской помощи беременным женщинам», – сказал Марат Пашимов.

Работа центра позволит усилить наблюдение за беременными, своевременно выявлять возможные осложнения и при необходимости оказывать медицинскую помощь еще до госпитализации.

Где еще работает такой центр

Новый клинико-диагностический центр стал вторым в Алматы для беременных группы риска.

Первый ранее открыли на базе Центра перинатологии и детской кардиохирургии.

Городской перинатальный центр является крупнейшей организацией родовспоможения третьего уровня в Алматы. Ежегодно здесь принимают около 9-10 тысяч родов, оказывают помощь женщинам с осложненной беременностью и выхаживают новорожденных с экстремально низкой массой тела.