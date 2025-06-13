США готовятся к крупнейшей реформе своей системы иностранной помощи за последние десятилетия: до 30 сентября 2025 года планируется закрыть все зарубежные представительства Агентства по международному развитию (USAID), передав управление его программами напрямую Государственному департаменту, передает BAQ.KZ со ссылкой на The Guardian.

Решение, инициированное госсекретарём Марко Рубио, предусматривает расформирование международного штата USAID, работающего более чем в 100 странах мира. Под реорганизацию подпадают сотни сотрудников - от дипломатов и технических подрядчиков до местного персонала.

Таким образом, ключевые программы в сфере гуманитарной помощи, здравоохранения, развития и демократии по всему миру перейдут под полное управление Госдепартамента. Этот шаг, как отмечают аналитики, может существенно изменить подход США к внешней помощи, её приоритетам и распределению ресурсов.

Пока в Белом доме не прокомментировали, как эта реформа отразится на текущих международных обязательствах США в сфере развития и поддержки стран-партнёров.