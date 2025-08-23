"Встреча с Президентом — особенное событие": золотой медалист международной олимпиады рассказал о впечатлениях
11 августа 2025 года в Акорде состоялась встреча Президента Касым-Жомарта Токаева с победителями и призерами международных олимпиад. Среди 24 приглашённых лауреатов был и ученик Назарбаев Интеллектуальной школы Караганды Талгат Байбусунов — обладатель золотой медали на Международной олимпиаде по географии (IGeO – 2025), прошедшей в Бангкоке. О победе, впечатлениях от встречи с Президентом и планах на будущее Талгата читайте в материале BAQ.KZ.
– Талгат, расскажи, как ты оказался среди участников встречи в Акорде?
– На встречу с Президентом приглашение я получил за призёрство в международной олимпиаде по географии 2025 в Бангкоке.
– Какие эмоции ты испытал, когда оказался рядом с Президентом?
– Я очень сильно рад возможности, которую я получил, так как встреча с Главой государства - это особенное событие, ведь не каждый день имеешь возможность участвовать в подобных мероприятиях. На самой встрече я сильно волновался от ответственности, но тем не менее сохранял очень радостный настрой.
– Какие у тебя планы после школы?
– Я планирую поступить в Назарбаев Университет по специальности "экономика". Думаю, это поможет мне в будущем развиваться в интересной и важной для страны сфере.
– Как ты оцениваешь сегодняшнее школьное образование в Казахстане?
– В целом, среднее образование в Казахстане сейчас очень быстро развивается, так как в школах интегрируются современные методики обучения, технологии и программы. Это можно увидеть по улучшающимся результатам экзаменов в Казахстане, так и по итогам интеллектуальных олимпиад.
– Что бы ты хотел пожелать своим сверстникам?
– Я бы посоветовал ребятам как можно раньше определяться с тем, в какой сфере они хотят развиваться. Это поможет лучше подготовиться к поступлению и дальнейшему обучению. Главное — верить в свои силы и трудиться.
Впечатления Талгата ещё раз подтверждают: победы юных казахстанцев на международных интеллектуальных аренах — результат не только их таланта, но и кропотливого труда, поддержки педагогов и родителей.
По информации НИШ, после завершения обучения около 80% выпускников Интеллектуальных школ поступают в отечественные высшие учебные заведения, в то время как около 20% - в зарубежные. Среди университетов Казахстана наибольшей популярностью пользуется Назарбаев Университет, а также по техническому направлению – Казахстанско-Британский технический университет и Astana IT University, по медицинскому направлению – Казахский национальный медицинский университет имени С. Д. Асфендиярова и Медицинский университет Астана.
Среди зарубежных высших учебных заведений выпускники Интеллектуальных школ чаще выбирают университеты, находящие на топовых позициях в международных рейтингах университетов (QS Top-100), а также университеты Лиги Плюща.
Кроме того, в НИШ рассказали, как выпускники влияют на развитие науки, технологий или образования в стране.
Так, в Назарбаев Интеллектуальных школах образовательная программа ориентирована на углубленное изучение предметов естественнонаучного и математического циклов, и предусматривает интеграцию лучших казахстанских и международных образовательных практик.
По окончании обучения около 70% выпускников Интеллектуальных школ поступают на технические, медицинские и сельскохозяйственные специальности в высшие учебные заведения Казахстана и зарубежья. По итогам завершения обучения в высших учебных заведениях выпускники вносят вклад в развитие науки, технологий в Казахстане.
Более 11% выпускников Назарбаев Интеллектуальных школ осознанно выбирают педагогическое направление, продолжая свой путь в сфере образования. Многие из них находят себя в преподавательской и исследовательской деятельности в ведущих университетах, включая Назарбаев Университет, а также в других высших и средних учебных заведениях страны. Показательно, что почти 80 выпускников НИШ вернулись в родные школы в качестве учителей, внося ценный вклад в подготовку нового поколения.
