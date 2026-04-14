Казахстанский киберспортсмен Данил Molodoy Голубенко прибыл в Бразилию - на родину своей команды FURIA, где в ближайшие дни пройдет крупный турнир, передает BAQ.KZ.

С 13 по 19 апреля в Рио-де-Жанейро состоится IEM Rio 2026 с призовым фондом 1 миллион долларов. В аэропорту игрока встретили фанаты, устроив ему теплый прием.