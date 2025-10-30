Руководитель Управления общественного здравоохранения Алматы Марат Пашимов рассказал о перспективах развития медицинского туризма в мегаполисе и мерах, направленных на формирование города как конкурентоспособного центра в этой сфере, передает BAQ.KZ со ссылкой на акимат города.

По его словам, Алматы обладает высоким потенциалом для привлечения иностранных пациентов благодаря развитой системе медицинских организаций, применению современных технологий, высоким стандартам качества и доступным ценам. Отсутствие языкового барьера для граждан стран СНГ также делает город особенно привлекательным для лечения и восстановления здоровья.

"Алматы уже сегодня может стать точкой притяжения для пациентов из соседних стран. Мы видим стабильный рост числа иностранных граждан, приезжающих за медицинской помощью, особенно из России, Узбекистана и Кыргызстана", — отметил Марат Пашимов.

Для продвижения медицинского туризма в Алматы ведётся активная информационно-разъяснительная работа. Развивается сотрудничество со страховыми и ассистенс-компаниями, создаются условия для онлайн-консультаций и приёма иностранных пациентов.

Сегодня в мегаполисе 25 медицинских организаций предоставляют высокотехнологичную помощь по различным направлениям — от онкологии и хирургии до акушерства и психоневрологии. В первом полугодии 2025 года в стационарах города лечение прошли 178 иностранных пациентов, среди которых большинство составили граждане России, Узбекистана и Кыргызстана.

Основные направления, пользующиеся спросом, включают акушерство, онкологию, хирургию, терапию, урологию и психиатрию. Кроме того, кандасы, беженцы и иностранцы, постоянно проживающие в Казахстане, имеют право на получение медицинской помощи наравне с гражданами страны — как в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи, так и системы обязательного социального медицинского страхования.