Вторая полоса в Астане и хаб в Актау: как будет развиваться авиация Казахстана

Из Казахстана теперь можно улететь в 31 страну по 137 направлениям, только в этом году появились 24 новых маршрута. За девять месяцев казахстанские авиакомпании перевезли 12,4 млн пассажиров. Вместе с ИКАО страна пишет мастер-план развития авиации до 2050 года, а аэропорты готовят свои проекты, от второй взлетной полосы в Астане до грузовых хабов в Караганде и Актау.

Цифры и планы председатель Комитета гражданской авиации Министерства транспорта Салтанат Томпиева представила на VIII Международном транспортно-логистическом бизнес-форуме New Silk Way в Астане. По ее словам, отрасль развивается в рамках задач, которые поставил Глава государства Касым-Жомарт Токаев по укреплению транспортно-логистического потенциала страны.

Аэропорты за девять месяцев обработали 136,5 тысячи тонн грузов. Мастер-план до 2050 года должен определить, как отрасль будет развиваться в долгую.

Ставка на грузы

Одно из главных направлений это грузовая авиация. Государство уже поддерживает отечественных грузовых перевозчиков. Им облегчили ввоз отдельных категорий грузовых самолетов и помогают выходить на международные рынки.

Национальный грузовой перевозчик Alatau Air Cargo готовится начать полеты в ближайшее время.

Аэропорт Караганды развивает концепцию QarGo Hub и рассчитывает уже в этом году обработать до 61 тысячи тонн грузов. В Актау представили проект авиационного и логистического хаба, в который могут вложить 400–500 млн долларов.

Планы аэропортов и авиакомпаний

Аэропорт Астаны показал стратегию развития до 2035 года. В ней вторая взлетно-посадочная полоса, расширение грузовой инфраструктуры и цифровизация.

Авиакомпания SCAT представила программу развития авиационного хаба в Шымкенте из 12 инвестиционных проектов, в том числе по техобслуживанию самолетов и расширению аэропорта.

Отдельно говорили о том, чтобы летать внутри страны было доступнее. Vietjet Qazaqstan предложила свое видение развития внутреннего рынка и идеи, как сделать перелеты доступнее. А представитель аэропорта Петропавловска рассказал о проблемах небольших региональных аэропортов, которым нужна экономическая устойчивость, чтобы развиваться дальше.

Томпиева назвала развитие авиации общей задачей государства и всего рынка. По ее словам, постоянный диалог с авиакомпаниями и аэропортами помогает учитывать реальные потребности отрасли, когда государство принимает решения.