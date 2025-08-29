Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева не сумела пробиться в третий круг US Open, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz.

Во втором раунде турнира казахстанская теннисистка, занимающая 55-е место в рейтинге WTA, встретилась с россиянкой Анной Калинской (29-е место). Матч завершился победой Калинской в двух сетах - 6:1, 7:5. Таким образом, Путинцева покидает турнир на стадии второго круга.

В первом матче на US Open-2025 Юлия одержала победу над итальянкой Элизабеттой Коччаретто (85-я ракетка мира) со счётом 6:4, 7:6.

Напомним, в этом году призовой фонд турнира рекордный: победительница получит 5 миллионов долларов и 2000 рейтинговых очков.