Вторая смена младших классов переходит на онлайн-формат в Астане
Учащиеся 0–6 классов второй смены будут учиться дистанционно 23 января.
Сегодня, 11:11
72Фото: BAQ.KZ
В связи с ухудшением погодных условий 23 января 2026 года учащиеся 0–6 классов второй смены будут переведены на дистанционный формат обучения, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
Как сообщили в Управлении образования города Астаны, решение принято в целях обеспечения безопасности детей. Учебный процесс для указанных классов будет организован в онлайн-формате в соответствии с установленным расписанием.
Родителям и учащимся рекомендуется следить за дополнительной информацией, которую будут направлять образовательные организации.
