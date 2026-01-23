В связи с ухудшением погодных условий 23 января 2026 года учащиеся 0–6 классов второй смены будут переведены на дистанционный формат обучения, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Как сообщили в Управлении образования города Астаны, решение принято в целях обеспечения безопасности детей. Учебный процесс для указанных классов будет организован в онлайн-формате в соответствии с установленным расписанием.

Родителям и учащимся рекомендуется следить за дополнительной информацией, которую будут направлять образовательные организации.