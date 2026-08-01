Второй матч Дастана Сатпаева за «Челси» завершился поражением

Лондонский «Челси» потерпел первое поражение в предсезонном турне, уступив «Тоттенхэму» со счетом 1:2. 17-летний нападающий сборной Казахстана Дастан Сатпаев начал матч в запасе и появился на поле на 70-й минуте, заменив бразильского вингера Эстевао. Счет в игре открыл Сандро Тонали, однако еще до перерыва Эстевао восстановил равновесие.

Победу «Тоттенхэму» уже в компенсированное ко второму тайму время принес Ришарлисон. Для Сатпаева эта встреча стала второй в составе основной команды «Челси» на предсезонных сборах. В предыдущем матче против австралийского «Вестерн Сидней Уондерерс» (6:4) казахстанец забил свой первый гол за лондонский клуб.

Следующий матч «Челси» проведет 5 августа против туринского «Ювентуса». Затем команда встретится с «Миланом» и малайзийским «Джохором».