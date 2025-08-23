В столице начал работу социальный проект “Fenix Center for Women”, созданный при поддержке ДУИС по Астане и Общественного фонда "Мира и согласия Алтын Оркен", передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz. Новый центр ориентирован на женщин, находящихся под пробационным контролем или недавно освободившихся из колоний.

Главная цель проекта — помочь им вернуться к полноценной жизни и получить реальные шансы для самореализации. В центре предусмотрены курсы по востребованным профессиям, обучение цифровым навыкам, психологическая и юридическая помощь. Также женщинам помогают с трудоустройством и созданием условий для самозанятости.

Инициатива реализуется совместно с НПО и социальными предпринимателями. Организаторы отмечают, что проект станет площадкой не только для адаптации, но и для личностного роста участниц. В будущем “Fenix Center for Women” планируют масштабировать и в другие регионы Казахстана.