"Второй шанс": в Астане открылся центр поддержки для женщин после колонии
Цель проекта — помочь бывшим заключенным реализоваться в жизни.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В столице начал работу социальный проект “Fenix Center for Women”, созданный при поддержке ДУИС по Астане и Общественного фонда "Мира и согласия Алтын Оркен", передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz. Новый центр ориентирован на женщин, находящихся под пробационным контролем или недавно освободившихся из колоний.
Главная цель проекта — помочь им вернуться к полноценной жизни и получить реальные шансы для самореализации. В центре предусмотрены курсы по востребованным профессиям, обучение цифровым навыкам, психологическая и юридическая помощь. Также женщинам помогают с трудоустройством и созданием условий для самозанятости.
Инициатива реализуется совместно с НПО и социальными предпринимателями. Организаторы отмечают, что проект станет площадкой не только для адаптации, но и для личностного роста участниц. В будущем “Fenix Center for Women” планируют масштабировать и в другие регионы Казахстана.
Самое читаемое
- Всеобщая декларация в Казахстане: кого освободили, а кто обязан отчитаться
- Названы условия, на которых Путин согласен на встречу с Зеленским
- Пострадавшие от Семипалатинского полигона получат выплаты ко Дню Конституции
- В Костанае сгнивает здание детсада при острой нехватке дошкольных учреждений в городе
- Курс доллара падает в Казахстане