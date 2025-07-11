С 13 по 20 июля 2025 года в Казахстане проходит приём заявлений на участие в конкурсе образовательных грантов, а также на поступление в вузы на платной основе, передает BAQ.KZ. Об этом сообщает Министерство науки и высшего образования РК. Подать документы можно как онлайн через портал eGov.kz, так и лично - в центрах приёма при университетах.

Для участия в конкурсе и зачисления на платное обучение абитуриенты должны подтвердить соответствие установленным пороговым баллам ЕНТ. Для педагогических и юридических специальностей порог составляет 75 баллов, для медицины - 70. В национальные вузы можно поступать с результатом от 65 баллов, в остальные - от 50. Казахский национальный университет водного хозяйства и ирригации также принимает студентов при наличии не менее 50 баллов. При этом у вузов есть право устанавливать собственные пороговые значения для приёма.

Поступление в 2025 году проходит по принципу "Цифрового университета" - большая часть процессов автоматизирована, что позволяет повысить прозрачность и объективность конкурсного отбора. В этом году увеличено количество грантов на технические и IT-специальности, особенно в направлениях, связанных с цифровой экономикой. Также предусмотрены квоты для выпускников сельских школ и социально уязвимых категорий граждан.

Министерство рекомендует абитуриентам внимательно изучить правила приёма, список необходимых документов и сроки подачи заявлений. Актуальная информация доступна на официальных сайтах Министерства науки и высшего образования РК и Национального центра тестирования.