ВВП Казахстана вырос на 4,1% за восемь месяцев

Экономика Казахстана по итогам января–августа 2026 года выросла на 4,1%. Такой темп сохраняется третий месяц подряд. Основной вклад продолжает обеспечивать несырьевой сектор, сообщили по итогам заседания штаба по обеспечению экономического роста.

Обрабатывающая промышленность увеличила выпуск на 8,4%, тогда как промышленность в целом выросла на 2,6%.

Машиностроение прибавило более 21%

Одним из основных драйверов стало машиностроение, где производство увеличилось на 21,2%. В частности, автопром вырос на 27,7% за счет выпуска легковых автомобилей, автобусов, грузовой и специальной техники.

Высокие темпы также зафиксированы в производстве готовых металлических изделий – 33,3%, фармацевтике – 38,9%, химической промышленности – 27,3%. Выпуск продуктов питания вырос на 12,9%, а легкая промышленность – на 70,4%.

При этом в производстве железнодорожной техники ситуация неоднородная: вырос выпуск пассажирских вагонов и платформ, но снизилось производство грузовых полувагонов и локомотивов. Вице-премьер – министр национальной экономики Серик Жумангарин поручил отдельно разобраться в причинах снижения.

«Металлургия занимает более 40% в обрабатывающей промышленности. Поэтому темпы роста в металлургии имеют особое значение для роста обработки. Не менее важно поддерживать динамику машиностроения – второй по доле отрасли в обработке. Этим направлениям мы будем уделять самое пристальное внимание до конца года», – подчеркнул Серик Жумангарин.

Строительство выросло на 15,6%

Заметный рост сохраняется и в других отраслях. Строительство прибавило 15,6%, транспорт и складирование – 7,3%, торговля – 6%, сельское хозяйство – 5,2%, связь – 4,4%.

В сельском хозяйстве рост ускоряется третий месяц подряд: с 4,4% по итогам первого полугодия до 5% за семь месяцев и 5,2% за восемь месяцев. В Правительстве связывают это в том числе с уборочной кампанией и поступлением нового урожая.

Добыча нефти постепенно восстанавливается

В нефтегазовой отрасли объемы добычи после снижения постепенно восстанавливаются. За восемь месяцев в Казахстане добыли 61,7 млн тонн нефти.

Индекс физического объема составил 91,6%, то есть добыча все еще остается ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Для сравнения, по итогам семи месяцев показатель составлял 91,1%.

Скорректированный прогноз добычи нефти на 2026 год составляет 96 млн тонн.