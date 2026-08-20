«Вы задаете глобальные тренды»: представитель ООН о волонтерстве в Казахстане
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с исполнительным координатором Программы добровольцев ООН Тойли Курбановым. Стороны обсудили развитие волонтерского движения и сотрудничество Казахстана с ООН в этой сфере.
Глава государства поблагодарил Курбанова за поддержку казахстанских инициатив и участие в Форуме волонтеров СНГ, который проходит в Астане.
Токаев отметил, что волонтерство стало одним из направлений государственной политики. Он также напомнил, что по инициативе Казахстана 2026 год был объявлен Международным годом добровольцев во имя устойчивого развития – предложение поддержала Генеральная Ассамблея ООН.
«Мы рассматриваем волонтерство сквозь призму государственной политики как проявление истинного патриотизма и, конечно же, поддержки государством молодежи. Согласно моей инициативе в новую Конституцию был внесен принцип волонтерства. В ней впервые на конституционном уровне закреплено поощрение волонтерской деятельности», – сказал Президент.
По представленным данным, сегодня число волонтеров в Казахстане приблизилось к 300 тысячам. В рамках Международного года добровольцев в стране запланировано более тысячи мероприятий.
Кроме того, разрабатывается Концепция развития волонтерского движения до 2030 года, внедряется цифровой паспорт волонтера и развивается региональная инфраструктура.
Тойли Курбанов, в свою очередь, высоко оценил развитие волонтерского движения в Казахстане и сотрудничество страны с Программой добровольцев ООН.
«Казахстан – единственная страна, достигшая столь больших высот в сфере волонтерской деятельности. Более 60 стран поддержали инициативу Казахстана о провозглашении Года добровольцев. Вы задаете глобальные тренды, такая общественная акция, как „Таза Қазақстан“, вызвала большой интерес у ряда стран», – заявил он.
Самое читаемое
- Под Алматы смещается земля? Что показали семь лет спутниковых наблюдений
- Токаев сделал заявление о внешней политике Казахстана
- В Костанайской области супермаркет оштрафовали за разницу в цене на полке и кассе
- Ставки по депозитам пошли вниз: что делать казахстанцам со сбережениями
- Дожди с грозами и сильный ветер: погода в Казахстане на 20 августа