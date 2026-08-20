«Вы задаете глобальные тренды»: представитель ООН о волонтерстве в Казахстане

Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с исполнительным координатором Программы добровольцев ООН Тойли Курбановым. Стороны обсудили развитие волонтерского движения и сотрудничество Казахстана с ООН в этой сфере.

Глава государства поблагодарил Курбанова за поддержку казахстанских инициатив и участие в Форуме волонтеров СНГ, который проходит в Астане.

Токаев отметил, что волонтерство стало одним из направлений государственной политики. Он также напомнил, что по инициативе Казахстана 2026 год был объявлен Международным годом добровольцев во имя устойчивого развития – предложение поддержала Генеральная Ассамблея ООН.

«Мы рассматриваем волонтерство сквозь призму государственной политики как проявление истинного патриотизма и, конечно же, поддержки государством молодежи. Согласно моей инициативе в новую Конституцию был внесен принцип волонтерства. В ней впервые на конституционном уровне закреплено поощрение волонтерской деятельности», – сказал Президент.

По представленным данным, сегодня число волонтеров в Казахстане приблизилось к 300 тысячам. В рамках Международного года добровольцев в стране запланировано более тысячи мероприятий.

Кроме того, разрабатывается Концепция развития волонтерского движения до 2030 года, внедряется цифровой паспорт волонтера и развивается региональная инфраструктура.

Тойли Курбанов, в свою очередь, высоко оценил развитие волонтерского движения в Казахстане и сотрудничество страны с Программой добровольцев ООН.