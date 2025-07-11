В Алматы разгорается новый виток скандала вокруг детского дома, расположенного в Баганашиле Бостандыкского района. Менее чем три месяца назад власти заверяли, что воспитанников не будут переселять, однако 10 июля 2025 года Управление образования Алматинской области издало приказ №494, согласно которому КГУ "Областной центр поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах" официально переносится в город Конаев, проспект Д. Конаева, 33/4, передает BAQ.KZ.

С резким заявлением в соцсетях выступил депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек:

"Что это такое? Вы же обещали, что не будете трогать детей! Я требую пояснений от акимата Алматинской области и лично от акима. Уже завтра мы с Аружан Саин поедем в детский дом!"

В марте текущего года воспитанники детского дома №1 жаловались на намерения переселить их в Конаев. Тогда общественники и правозащитники говорили, что земельный участок в престижном районе Алматы приглянулся застройщикам, и есть риск, что на месте учреждения появятся элитные жилые комплексы.

Тогда аким Алматинской области Марат Султангазиев уверял, что:

воспитанники останутся в Алматы;

в Конаеве разместят только вновь принятых детей;

смена обстановки может негативно сказаться на социализации детей.

Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева также заверила, что воспитанники детдома в Алматы останутся в прежнем здании.

Сегодняшний приказ, по мнению депутата, противоречит прежним обещаниям. Вопрос переселения вновь вышел на повестку и вызывает волну общественного негодования.

Пока официальных пояснений от акимата по поводу нового приказа не поступало.