«Вы знаете, о ком идет речь»: Трамп пригрозил Ирану и его союзникам

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении усилить экономическое давление на Иран и предупредил о серьезных последствиях для стран, которые будут оказывать Тегерану поддержку.

Что заявил Трамп

В публикации в соцсети Truth Social Трамп заявил о начале «самой сокрушительной экономической операции» против Ирана. При этом американский президент не уточнил, какие именно меры планируется принять, и не назвал конкретные страны.

По его словам, санкции могут коснуться финансовых учреждений, компаний, аэропортов и государственных структур, которые оказывают Ирану поддержку.

Трамп также призвал прекратить операции, связанные с контрабандой нефти, денежными переводами, обменными пунктами, судовыми реестрами и использованием подставных компаний.

Почему речь идет об ОАЭ

Заявление Трампа прозвучало вскоре после того, как Объединенные Арабские Эмираты объявили о прекращении финансовых и экономических связей с Ираном на фоне новой ракетной угрозы со стороны Тегерана.

Минобороны ОАЭ сообщило об обнаружении двух баллистических ракет, запущенных из Ирана в направлении морского судоходства. Обе ракеты упали в море.

Иранские организации на протяжении длительного времени использовали финансовую систему Дубая для денежных переводов через обменные пункты и подставные компании.

Есть ли переговоры между США и Ираном

Иран заявил о готовности к диалогу с Вашингтоном, однако подчеркнул, что переговоры не должны означать капитуляцию.

Советник верховного лидера Ирана Мохаммад Мохбер заявил, что военное давление и санкции не повлияют на решимость Тегерана.

При этом Трамп ранее заявил, что переговоры с Ираном не ведутся. Его зять и специальный посланник Джаред Кушнер, напротив, говорил, что контакты продолжаются и могут идти более активно, чем прежде.

Что говорит Иран

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи назвал заявления Трампа попыткой отвлечь внимание американской общественности от внутренних экономических проблем США.

По его словам, дальнейшее усиление давления Вашингтона приведет к новым неудачам и усилению напряженности.

Как реагирует Китай

Китай призвал США и Иран решать конфликт дипломатическим путем.

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что санкции и давление не способны решить проблему, и призвал стороны предпринять ответственные шаги для политического урегулирования.

Китай остается крупнейшим покупателем иранской нефти. По данным аналитической компании Kpler, в 2025 году на Китай приходилось более 80% экспорта иранской нефти.

Ранее Вашингтон уже вводил санкции против ряда китайских нефтеперерабатывающих предприятий, закупавших иранскую нефть.

Таким образом, новые угрозы Трампа могут привести к дальнейшему усилению экономического давления на Иран и осложнению отношений США не только с Тегераном, но и с другими странами, связанными с иранской экономикой.