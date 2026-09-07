«Выглядит как бомж»: мать избитого солдата из Актау рассказала о его состоянии

Мать военнослужащего из Актау Еркебулана Досымбета, который ранее рассказал об избиениях в воинской части Актобе, приехала к сыну в больницу. По ее словам, она увидела его сильно похудевшим, в грязной одежде и с катетером. Гулдана Кетибаева рассказала, что внешний вид сына ее потряс.

Глаза впалые, весь обросший, очень похудел. Одежда — как будто ее в помойке нашли: вся грязная. Даже сменной одежды ему не принесли. Физически и эмоционально он подавлен. Можно сказать, выглядит как бомж, — заявила женщина.

После встречи, по словам матери, военнослужащему принесли сменную одежду из части. Сейчас солдат находится в областной больнице Актобе с катетером, поскольку, по словам матери, не может самостоятельно мочиться. Женщина утверждает, что сын рассказал ей об ударах в область паха. После этого, по ее словам, он перестал нормально ходить в туалет.

Двое суток он не мог мочиться, и только после этого его доставили в областную больницу Актобе, — рассказала Кетибаева.

По словам женщины, даже после избиения сержанты продолжали давать сыну задания, которые он не мог выполнять из-за боли. За невыполнение, утверждает она, его снова били. Военная прокуратура возбудила уголовное дело по части 1 статьи 451 УК РК — превышение власти или служебных полномочий. Сейчас расследование продолжается.

Мать солдата пока не раскрывает имена сержантов, которых сын называет причастными к избиениям. Она хочет, чтобы военнослужащего комиссовали.

Дальнейшую службу я здесь не вижу. А виновники должны понести наказание по закону, — заявила женщина.

Ранее сообщалось, что 18-летний Еркебулан Досымбет проходит службу в воинской части №6655 Национальной гвардии с 3 июля 2026 года. После госпитализации он рассказал о периодических избиениях, после чего началось досудебное расследование.