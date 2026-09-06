В Актау приступили к строительству стадиона на 10 тысяч зрителей

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай ознакомился с организацией строительного процесса, текущими объемами выполненных работ и темпами строительства нового многофункционального стадиона в городе Актау.

На сегодняшний день на объекте ведутся земляные работы по разработке котлована, а также работы по обустройству и организации строительной площадки. На объекте задействован необходимый объем специальной техники. Работы ведутся в соответствии с производственным графиком.

«Сегодня на объекте идет важный подготовительный этап — выполняются земляные работы, формируется строительная площадка. Важно с первых этапов обеспечить необходимые темпы, качество и соблюдение графика. Этот стадион станет значимым объектом для Актау и всего региона, поэтому строительство должно вестись на должном уровне», — сказал Нурдаулет Килыбай.

Спортивный комплекс размещается на территории бывшей резиденции и занимает площадь 17,29 гектара. Основной стадион будет рассчитан на 10 тысяч зрителей. Футбольное поле размером 105×68 метров предусмотрено с натуральным газоном, системой подогрева и подземным дренажом. Стадион будет соответствовать 5-й категории Казахстанской федерации футбола и 4-й категории UEFA.

В состав комплекса также войдет футбольная академия с общежитием на 40 мест, столовой, залом для мини-футбола, тренажерным и функциональным залами, медицинским и восстановительным блоками, учебными кабинетами и конференц-залом.

Кроме того, на территории будут построены два тренировочных поля с трибунами на 600 и 400 зрителей, автостоянка, контрольно-пропускные пункты, инженерные и вспомогательные объекты.

Архитектурная концепция стадиона отражает особенности Актау — города на побережье Каспия. По внешнему облику объект напоминает жемчужину Каспия, сочетая современные архитектурные решения с характерными для Мангистау природными и культурными мотивами.

Аким области поручил ответственным лицам обеспечить постоянный контроль за ходом строительства, качеством выполняемых работ и соблюдением установленных сроков.

После ввода комплекса в эксплуатацию в регионе расширятся возможности для развития футбола, подготовки молодых спортсменов и проведения соревнований республиканского и международного уровня.