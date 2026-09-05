Экоигрушки для развития речи детей: педагоги Тараза представили уникальный проект

Педагоги и методисты Тараза разработали авторские экоигрушки и методические материалы, направленные на развитие речи и других навыков у дошкольников, в том числе детей с задержкой речевого развития и особыми образовательными потребностями. Проект сегодня известен уже за пределами региона.

Уникальные разработки представили в Астане в рамках выставки-ярмарки Жамбылской области «Асқақ рухты Әулиеата». Особый интерес посетителей вызвали развивающие игрушки из дерева, украшенные казахскими национальными орнаментами.

Проект начал развиваться в рамках пяти мини-проектов, реализованных в 2024 году: «Біз кішкентай жұлдызбыз», «Жас техниктер», «Жасыл ел – жасыл балабақша», «Кел ойнайық, балақай» и «Асыл мұра». На сегодняшний день более чем на 200 разработок официально оформлены авторские права.

Производством игрушек по доступным для населения ценам помогает заниматься небольшой цех Oina Toys. Все разработки имеют соответствующие патенты и свидетельства об авторских правах. По словам авторов, это позволяет защищать интеллектуальную собственность и подтверждает уникальность продукции.

Методические материалы и игры уже используются в дошкольных организациях Тараза. Они также размещены на платформе «1000 игр» официального сайта Института раннего развития и распространяются среди педагогов.

По словам методиста отдела дошкольного образования Тараза Гульфайруз Естаевой, в городе насчитывается 224 детских сада, из которых 74 являются государственными и 150 — частными. Элементы разработанной методики применяются во всех дошкольных организациях города.

Опыт таразских педагогов также заинтересовал специалистов из других регионов. Представители Атырау, Актау и Астаны приезжали для ознакомления с разработками и используют их в своей работе.

Авторы проекта отмечают, что идея создания таких игрушек возникла из необходимости сделать развивающую среду для детей более качественной и наполнить ее национальным содержанием.

«Импортные игрушки иногда могут запутывать детей своими цветами и особенностями. Наши игры помогают формировать правильное восприятие и с раннего возраста прививать детям национальные ценности», — рассказала один из авторов идеи Дарига Рамазанова.

Игрушки изготавливаются из натурального дерева. По словам методистов, каждая игра направлена на развитие логики, мелкой моторики и координации обеих рук.

Методист детского сада №17 Тараза Меруерт Ахметкызы рассказала, что к каждой методической разработке прилагается QR-код. С его помощью родители могут ознакомиться с материалами и заниматься с ребенком дома.

«Эти игры требуют от ребенка задействовать обе руки. Благодаря нейроупражнениям улучшается работа мозга и развивается речь», — отметила Меруерт Кожайбаева.

Сейчас возможности небольшого производства ограничены. Авторы проекта намерены вывести инициативу на республиканский уровень и наладить выпуск экоигрушек в большем объеме, чтобы обеспечить ими детей во всех регионах Казахстана.

Создатели проекта заявляют о готовности сотрудничать с инвесторами и предпринимателями для расширения отечественного производства и распространения развивающих игрушек по стране.