Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 6 сентября

На 6 сентября синоптики объявили штормовое предупреждение в 16 областях Казахстана. В ряде регионов ожидаются дожди и грозы. Во многих областях сохранится высокая или чрезвычайная пожарная опасность.

Как передает «Казгидромет», в Акмолинской области на западе, юге и севере ожидается высокая пожарная опасность. В Кокшетау она также сохранится.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром на западе и юге ожидается туман. На юге и востоке сохраняется высокая пожарная опасность.

В Костанайской области на северо-западе сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, юго-востоке и в центре — чрезвычайная.

В Павлодарской области на севере ожидается высокая пожарная опасность.

В Карагандинской области на севере и в центре сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде также ожидается высокая пожарная опасность.

В области Улытау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане также сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области ночью и утром на севере ожидается туман. Ночью в горных районах прогнозируются заморозки до 1 градуса. В Усть-Каменогорске ночью и утром также ожидается туман.

В области Абай ночью и утром на севере ожидается туман. На юге сохраняется высокая пожарная опасность. В Семее также прогнозируется туман.

В Алматинской области ночью и утром на юге и в горных районах ожидается туман. В центре, на западе и востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере — высокая. В Конаеве также сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В горах Иле Алатау ночью и утром ожидается туман.

В Жамбылской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе также сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Туркестанской области на западе и севере ожидается пыльная буря. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте и Туркестане также сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области днем в центре и на востоке ожидается пыльная буря. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде также прогнозируется пыльная буря, сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области на северо-востоке и северо-западе сохраняется высокая пожарная опасность, по области — чрезвычайная. В Актобе также сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырауской области днем на западе ожидаются небольшой дождь и гроза. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау также сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области ночью на западе ожидаются небольшой дождь, гроза и туман. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре — высокая. В Актау ночью ожидаются небольшой дождь и гроза, сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области днем на западе и севере ожидаются дождь и гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере — высокая. В Уральске также сохранится высокая пожарная опасность.