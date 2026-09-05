Полтонны говядины представили на ярмарке в Актобе

На коммунальном рынке «Табыс» в городе Актобе прошла ярмарка с участием сельскохозяйственных товаропроизводителей Байганинского, Кобдинского и Уилского районов.

От Кобдинского района в ярмарке приняли участие сельхозтоваропроизводители Акырапского, Жарыкского и Талдысайского сельских округов. На продажу было выставлено 500 кг говядины, 400 кг молочной продукции и 6 тонн овощей.

От Байганинского района участвовали сельскохозяйственные формирования Карауылкелдинского, Жаркамысского и Сартогайского сельских округов. Жителям города были представлены мясная и молочная продукция, а также различные виды сельскохозяйственной продукции, произведённые в рамках программы «Ауыл аманаты».

Уилский район представили сельхозтоваропроизводители Саралжинского и Сарбийского сельских округов. На ярмарке была представлена говядина, а также сметана, кефир, сыр, яйца, сливочное масло, талкан, курт, кумыс и другие натуральные продукты.

Всего в рамках ярмарки на продажу было выставлено 3,3 тонны мясной продукции, более 1,2 тонны молочной продукции и 8,5 тонны овощей.

Продукция реализовывалась на 15–20% ниже рыночных цен, что позволило жителям и гостям города приобрести качественные и натуральные продукты по доступным ценам. Продукция местных производителей пользовалась спросом у покупателей.

Проведение таких ярмарок способствует продвижению отечественной продукции, а также позволяет сельскохозяйственным товаропроизводителям реализовывать свою продукцию напрямую потребителям. Кроме того, мероприятия направлены на обеспечение продовольственной безопасности, стабилизацию цен и поддержку местных производителей.

Ярмарки сельскохозяйственной продукции будут проводиться каждую субботу до конца 2026 года.

Кроме того, в социальных магазинах «Табыс» по городу реализуется продукция, поставляемая из различных районов области. Она также пользуется высоким спросом среди жителей.