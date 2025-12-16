В Германии задержан 21-летний мужчина из Центральной Азии, которого подозревают в подготовке теракта на рождественском базаре в городе Магдебург, передает BAQ.KZ со ссылкой на DW. По данным МВД земли Саксония-Анхальт, он планировал совершить наезд на людей с помощью автомобиля. В министерстве сообщили, что действия подозреваемого могли быть мотивированы исламистской идеологией. Подробности следствия власти раскрывать не стали, подчеркнув, что это может помешать процедуре его депортации. После ареста мужчину намерены выдворить из страны.

Случившееся вызвало особую тревогу на фоне трагедии, произошедшей в Магдебурге менее года назад. 20 декабря 2024 года мужчина по имени Талеб А. въехал на автомобиле в толпу посетителей рождественского базара. Тогда погибли шесть человек, включая девятилетнего ребёнка, более 200 получили ранения. Немецкие власти заявляют, что усиленные меры безопасности на рождественских мероприятиях сохраняются по всей стране.