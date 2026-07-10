Может ли Казахстан получить выгоду от закрытия Ормузского пролива, оценил эксперт

На саммите НАТО в Анкаре страны-участницы договорились продолжить военную поддержку Украины. В следующем году объём помощи может составить до 70 миллиардов долларов. Кроме этого, лидеры обсудили ситуацию вокруг Ирана, вопросы безопасности и возможное закрытие Ормузского пролива.

Международный эксперт Руслан Максат в интервью корреспонденту BAQ.KZ Олжасу Адаю рассказал, как он оценивает решения саммита и какие выводы из происходящего должен сделать Казахстан.

Почему НАТО продолжает поддерживать Украину

По словам Руслана Максата, военная помощь Украине остаётся частью политики США.

"В 2026 году инициатива в войне перешла к Украине. Сегодня можно говорить о том, что именно Украина имеет преимущество на поле боя. США всегда стараются поддерживать сторону, которая, по их мнению, побеждает. В Вашингтоне рассчитывают, что благодаря масштабной военной помощи удастся заставить Россию прекратить боевые действия в течение ближайших двух лет. Однако я не считаю такой сценарий гарантированным", – сказал эксперт.

Он отметил, что говорить о скором завершении войны пока рано.

"Украинская армия испытывает серьёзную усталость. Кроме того, в России возможна новая волна мобилизации. По некоторым данным, после выборов в Государственную думу может начаться очередной призыв. Поэтому пока нельзя говорить, что Россию удастся вынудить подписать мирное соглашение", – считает Руслан Максат.

Единства в НАТО нет

По мнению эксперта, разногласия внутри альянса существуют уже давно.

"Недавно Дональд Трамп опубликовал данные о расходах стран НАТО на оборону. Они показали, что многие европейские государства тратят на безопасность значительно меньше, чем ожидают США. Например, Испания традиционно проводит более самостоятельную политику. Благодаря своему географическому положению она не ощущает серьёзных внешних угроз. Поэтому сегодня нельзя говорить о полном единстве внутри НАТО", – отметил он.

По словам Руслана Максата, в будущем формат работы альянса может измениться.

Что стоит за заявлениями США по Ирану

Ранее Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном не принесли результата. Эксперт считает, что подобные заявления являются частью политики давления.

"Если бы США действительно собирались начать полномасштабную войну против Ирана, они действовали бы иначе: нанесли бы удары по ключевой инфраструктуре, попытались бы ликвидировать высшее руководство страны и начали бы масштабную военную операцию. Сейчас этого не происходит. Думаю, главная цель Вашингтона – усилить давление на Китай и изменить ситуацию на мировом нефтяном рынке", – сказал эксперт.

Чем грозит закрытие Ормузского пролива

Руслан Максат считает, что вопрос Ормузского пролива сегодня носит прежде всего политический характер.

"Даже без мощного военно-морского флота Иран способен создавать угрозу нефтяным танкерам с помощью беспилотников. При этом США не так сильно зависят от поставок нефти через Ормузский пролив. Если он будет закрыт, в первую очередь пострадают страны Азии. Кроме того, Соединённые Штаты могут ответить морской блокадой Ирана со стороны Индийского океана. Поэтому такой шаг станет серьёзным ударом и по самому Ирану", – отметил эксперт.

Какие последствия возможны для Казахстана

По словам Руслана Максата, рост мировых цен на нефть может принести Казахстану дополнительные доходы.

"Если при формировании бюджета цена нефти была заложена на уровне 60–70 долларов за баррель, а стоимость Brent вырастет до 100 долларов, доходы бюджета значительно увеличатся", – пояснил он.

При этом эксперт предупреждает, что есть и обратная сторона.