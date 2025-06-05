В Талдыкоргане завершилось судебное разбирательство по резонансному делу об убийстве 16-летнего Шерзата Полата. Судья Ержан Жанузаков огласил приговор в отношении обвиняемого Равиля Сакиева, передаёт корреспондент BAQ KZ.

Сакиев признан виновным в хулиганстве, совершённом с особой дерзостью и жестокостью, с применением ножа, группой лиц по предварительному сговору – по части 3 статьи 293 Уголовного кодекса РК. Также ему вменено покушение на убийство двух и более лиц, совершённое по хулиганским мотивам, группой лиц по предварительному сговору – согласно части 3 статьи 24 и пунктам 7, 9 части 2 статьи 99 УК РК.

"Суд приговорил Сакиева Равиля признать виновным в совершении уголовных правонарушений и назначить ему наказание: по статье 293 – 7 лет лишения свободы, по статьям 24 и 99 – 15 лет лишения свободы. Путём частичного сложения назначить Сакиеву окончательное наказание – 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности", – зачитал приговор судья Жанузаков.

Напомним, в ночь с 3 на 4 октября 2024 года Равиль Сакиев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вместе с другими участниками – Шынгысом Белгожаевым, Азаматом Токтаубаевым, Абзалом Шынасылом, Нуркиясом Ильясовым – направился к магазину "Қамажай" в Талгаре. Им позвонил Нурбол Токтаубаев, который сообщил о конфликте с несовершеннолетним Шерзатом Полатом и угрозах со стороны его отца.

На автомобиле Mercedes Benz-280 компания прибыла на место. Сакиев вместе с другими участниками принял участие в драке. Именно он бросил стеклянную бутылку в сторону Нурганата Гаипбаева, а затем ударил его кулаком в челюсть. После этого Сакиев и его сообщники избивали лежащих на земле Шерзата и Нурганата.

По версии государственного обвинения, именно Равиль Сакиев нанес Нурганату Гаипбаеву два удара ножом в правую боковую область бедра.