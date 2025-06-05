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Выпуск электротехники в Казахстане увеличился на треть

Электротехническое машиностроение Казахстана демонстрирует рост на 35%.

Сегодня, 15:47
АВТОР
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Unsplash Сегодня, 15:47
Сегодня, 15:47
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Фото: Unsplash

По итогам первых четырёх месяцев 2025 года объём производства в секторе электротехнического машиностроения Казахстана достиг 135,5 млрд тенге, что на 35,1% больше, чем за аналогичный период 2024 года (100,2 млрд тенге). В реальном выражении рост составил в 1,8 раза, свидетельствуют данные дирекции развития машиностроения "QazIndustry", передает BAQ.KZ.

Особенно высокие темпы роста зафиксированы в следующих сегментах:

  • производство электрических проводов и кабелей — рост на 30,5%;
  • производство трансформаторов и электродвигателей — рост на 60,1%.

Существенные достижения показаны также по конкретным видам продукции:

  • волоконно-оптические кабели — рост в 2,4 раза (с 9,9 км до 24,2 км);
  • трансформаторы с жидким диэлектриком мощностью 650–10 000 кВА — рост на 151% (с 851 до 1 288 единиц);
  • распределительные щиты — рост на 131,1% (с 83 556 до 109 598 штук);
  • статические преобразователи — рост почти в 20 раз (с 38 до 749 штук);
  • холодильное и морозильное оборудование — рост в 2,1 раза (с 843 до 1 752 единиц).

Аналитики отмечают, что столь стремительное развитие отрасли связано с ростом спроса на электрооборудование в связи с модернизацией энергетической и телекоммуникационной инфраструктуры, а также с ростом инвестиций в отечественное машиностроение.

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