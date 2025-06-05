По итогам первых четырёх месяцев 2025 года объём производства в секторе электротехнического машиностроения Казахстана достиг 135,5 млрд тенге, что на 35,1% больше, чем за аналогичный период 2024 года (100,2 млрд тенге). В реальном выражении рост составил в 1,8 раза, свидетельствуют данные дирекции развития машиностроения "QazIndustry", передает BAQ.KZ.

Особенно высокие темпы роста зафиксированы в следующих сегментах:

производство электрических проводов и кабелей — рост на 30,5%;

производство трансформаторов и электродвигателей — рост на 60,1%.

Существенные достижения показаны также по конкретным видам продукции:

волоконно-оптические кабели — рост в 2,4 раза (с 9,9 км до 24,2 км);

трансформаторы с жидким диэлектриком мощностью 650–10 000 кВА — рост на 151% (с 851 до 1 288 единиц);

распределительные щиты — рост на 131,1% (с 83 556 до 109 598 штук);

статические преобразователи — рост почти в 20 раз (с 38 до 749 штук);

холодильное и морозильное оборудование — рост в 2,1 раза (с 843 до 1 752 единиц).

Аналитики отмечают, что столь стремительное развитие отрасли связано с ростом спроса на электрооборудование в связи с модернизацией энергетической и телекоммуникационной инфраструктуры, а также с ростом инвестиций в отечественное машиностроение.