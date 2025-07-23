В Казахстане внесены изменения в правила выпуска государственных ценных бумаг. Меры направлены на повышение эффективности использования бюджетных средств и предотвращение необоснованного роста внутреннего долга, передаёт BAQ.KZ.

Инициатором изменений выступила Высшая аудиторская палата (ВАП) по итогам госаудита деятельности Комитета казначейства Минфина, проведённого в декабре 2024 года.

В ходе проверки было установлено, что в отдельные месяцы с 2021 по 2023 год эмиссионные ценные бумаги выпускались сверх плана, несмотря на положительный прогноз остатков на контрольном счёте республиканского бюджета. Это могло повлечь потери бюджета более чем на 124 млрд тенге.

По поручению ВАП, Министерство финансов внесло изменения в Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств. Новые нормы, утверждённые приказом министра от 30 мая 2025 года, запрещают выпуск ГЦБ сверх плана при наличии средств на счетах бюджета.

Аудиторы продолжат мониторинг исполнения рекомендаций до полного их выполнения.