Вырастут ли коммунальные платежи после установки умных водосчетчиков

Установка счетчиков воды с беспроводной передачей данных не должна привести к увеличению коммунальных платежей. Об этом на брифинге в СЦК сообщил председатель Комитета по делам строительства и ЖКХ Бакытжан Жунисбеков, передает BAQ.KZ.

По его словам, способ передачи показаний сам по себе не влияет на стоимость коммунальных услуг. Исправные приборы, прошедшие поверку и не выработавшие установленный срок эксплуатации, можно продолжать использовать.

«Если счетчик поверен, если у него нормативный срок эксплуатации не завершен, стоимость коммунальных услуг и в целом работа аналогичны тому счетчику, который имеет беспроводную передачу данных. В этом плане никаких вопросов нет», - пояснил Жунисбеков.

При этом расходы на замену прибора зависят от его принадлежности. Если замены требует индивидуальный счетчик, ее оплачивает собственник квартиры или дома. Общедомовые приборы учета меняют за счёт собственников общего имущества.

Ранее сообщалось, что в Казахстане стоимость коммунальных услуг заметно различается в зависимости от региона. В Алматы выше расходы на отопление, в Караганде дороже обходятся водоснабжение и водоотведение, а в Астане значительную часть платежей составляет содержание жилья.