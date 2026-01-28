Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенжанов прокомментировал опасения депутатов о возможном росте нагрузки на потребителей из-за валютной номинации тарифов по крупным энергетическим проектам. Вопрос был поднят в Мажилисе при обсуждении проекта международного соглашения, передает BAQ.KZ.

Депутат Бауыржан Смагулов обратил внимание на норму статьи 5 проекта соглашения, согласно которой тарифы по крупным проектам утверждаются в иностранной валюте, тогда как все расчеты осуществляются в тенге по курсу на день платежа. По его словам, такая практика может создать риски валютных колебаний, которые в итоге отразятся на конечном тарифе для потребителей электроэнергии. В этой связи депутат поинтересовался, какие меры предусмотрены для недопущения роста нагрузки на население и существуют ли механизмы хеджирования или компенсации курсовых рисков.

Отвечая на вопрос, Ерлан Аккенжанов подчеркнул, что валютная номинация тарифов по крупным проектам является общепринятой мировой практикой.

– По крупным проектам всегда все тарифы номинируются в иностранной валюте. Предыдущие проекты, которые мы приходили ратифицировать, - Masdar и Total - предусматривали те же самые условия. Все расчеты по таким соглашениям в любом случае осуществляются в тенге, а сама номинация в иностранной валюте является требованием международных банков и финансовых институтов, участвующих в финансировании проектов, — отметил министр.

Он также напомнил, что речь идет о масштабном инвестиционном проекте стоимостью около 2,2 млрд долларов, который позволит существенно увеличить выработку электроэнергии и внести вклад в развитие экономики страны.

Отдельно Ерлан Аккенжанов отметил, что тарифы, предусмотренные в рамках обсуждаемых соглашений, ниже показателей, зафиксированных на аукционных торгах.