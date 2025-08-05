В Атырау мать пятилетней девочки требует тщательного расследования инцидента, произошедшего в детском саду 28 июля. Ребёнок получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и переломы обеих рук, передает BAQ.KZ.

В департаменте полиции Атырауской области подтвердили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 140 УК РК — "ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей". Продолжается досудебное расследование.

По словам матери, воспитательница позвонила и сообщила, что девочка якобы поскользнулась и упала с лестницы. Врачи подтвердили: в больнице были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга, а также переломы обеих рук без смещения.

"Мне сказали, что у ребёнка болит голова... Муж поехал первым, я подъехала чуть позже. На месте поднялся шум — но вместо объяснений сотрудники начали оправдываться и спорить", — описала ситуацию мать ребёнка журналистам портала "АЖ".

Когда родители попросили показать видеозаписи с камер наблюдения, сотрудники учреждения заявили, что камеры не работали, а монитор отключён. В этот момент девочке стало плохо:

"Её вырвало прямо на руках у меня…", — вспоминает женщина.

Она написала заявление в больнице и требует разобраться, почему не функционировала система видеонаблюдения и кто понесёт ответственность за произошедшее.

На момент публикации садик в популярном приложении оказался отмечен как "закрыто". Комментарий получить от руководства не удалось.