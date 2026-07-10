Вышка связи рухнула на магазин в Актюбинской области: есть пострадавшие
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В селе Карауылкельды Байганинского района Актюбинской области сильный порывистый ветер повалил металлическую вышку связи на здание магазина. В результате происшествия пострадали три человека. Всех пострадавших доставили в районную больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь.
После обрушения сотрудники ДЧС оперативно провели аварийно-спасательные работы. Из-за непогоды повреждения получили и другие объекты. В районном центре продолжаются работы по восстановлению электроснабжения и мобильной связи. По поручению акима Актюбинской области Асхата Шахарова создана специальная комиссия под руководством заместителя акима области Галымжана Елеуова.
Специалисты оценивают причиненный ущерб, после чего будет принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации местного масштаба. В акимате сообщили, что ситуация находится на контроле, а все экстренные службы работают в усиленном режиме. Жителям пообещали оказать необходимую помощь и призвали доверять только официальной информации.
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