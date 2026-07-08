Казахстанец накопил на пенсию почти 388 миллионов тенге

Самым обеспеченным вкладчиком ЕНПФ оказался мужчина в возрасте от 51 до 60 лет. На его обязательном пенсионном счете находится 387 547 976 тенге. Второе место занимает 61-летний мужчина с накоплениями 180 685 003 тенге, а третье — вкладчик в возрасте от 41 до 50 лет, который сумел накопить 151 752 008 тенге. Такие данные по состоянию на 1 июня 2026 года раскрыли в Едином накопительном пенсионном фонде.

В пятерку лидеров вошли и две женщины. У вкладчицы в возрасте 51–60 лет на счете 125 908 192 тенге, еще одна женщина из категории 41–50 лет накопила 116 722 719 тенге.

Если сравнить данные на начало января и на 1 июня, становится видно, что крупнейшие пенсионные капиталы продолжают расти. Так, лидер рейтинга увеличил свои накопления почти на 7 млн тенге за шесть месяцев. Обладатель второго по величине счета, напротив, потерял почти 2 млн тенге — не исключено, что он воспользовался возможностью частично снять пенсионные накопления до пересмотра порогов достаточности. Третий по величине счет вырос более чем на 6 млн тенге.

Самые заметные изменения произошли среди женщин. Если в январе ни одна вкладчица в возрастных категориях 41–50 и 51–60 лет не имела накоплений свыше 100 млн тенге, то к июню сразу две женщины преодолели эту отметку. Еще одна примечательная вкладчица — женщина старше 61 года. Несмотря на достижение пенсионного возраста, на ее счете остается 95,7 млн тенге. По сравнению с январем сумма немного сократилась — вероятно, она уже начала получать пенсионные выплаты или частично использовала накопления.

Необычная ситуация сложилась и среди самых молодых вкладчиков. По данным ЕНПФ, в возрастной категории до 20 лет насчитывается всего четыре человека, чьи накопления превышают порог минимальной достаточности. Абсолютным лидером стала девушка с суммой 18 596 961 тенге. Самый обеспеченный юноша этой возрастной группы накопил 10 525 874 тенге.

По данным ЕНПФ, на обязательных пенсионных счетах 30 049 казахстанцев накоплений уже больше, чем требует установленный порог минимальной достаточности. Чаще всего такие вкладчики встречаются среди 41-летних — именно в этой возрастной группе насчитывается 1487 человек, чьи накопления превышают установленный порог в 13,76 млн тенге.

При этом ответить на вопрос, где работают самые состоятельные будущие пенсионеры, в фонде не смогли. В ЕНПФ пояснили, что не располагают детальной статистикой по работодателям, перечисляющим обязательные пенсионные взносы.