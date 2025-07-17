В Казахстане завершилась итоговая аттестация выпускников медицинских колледжей. По данным Министерства здравоохранения, 96,5% студентов успешно сдали государственный экзамен. Из 28 918 участников положительный результат показали порядка 28 тысяч человек, передаёт BAQ.KZ.

Средний балл по стране составил 75,3, что соответствует оценке "хорошо". Тем не менее, 1034 выпускника не справились с экзаменом.

Итоговая аттестация проходила с 16 июня по 2 июля в два этапа: тестирование из 100 вопросов и практическая часть на 5 клинических станциях. На казахском языке экзамен сдавали 20 856 человек, на русском – 8062.

Лучшие результаты показали:

Западно-Казахстанский высший медицинский колледж — 85,9 балла;

СКО высший медицинский колледж им. Ж.Тлеулина — 85,5;

Республиканский высший медицинский колледж — 84,6;

Колледж "Мейр-Бейс" — 84,2;

Медколледж города Балхаш — 83,8.

В Минздраве заявили, что итоги подтверждают устойчивое качество подготовки специалистов в системе технического и профессионального образования.

В то же время наблюдатели задаются вопросом: является ли столь высокий процент сдачи признаком высокого уровня подготовки - или планка требований оказалась слишком низкой?

В условиях дефицита медицинских кадров в регионах страны этот вопрос приобретает особую актуальность.