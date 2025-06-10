Ипотечный рынок в первом квартале 2025 года продемонстрировал снижение после бурного роста в 2024 году и, соответственно, не внес вклада в общий рост розничного кредитования. Это происходило из-за сокращения активности Отбасы банка в связи с поздней выплатой госпремии по жилищно-сберегательным вкладам, что временно сместило спрос, передает BAQ.KZ.

В то же время наблюдается рекордный рост доли рыночных программ БВУ (36%), что отражает повышенную активность коммерческого сектора и усиление конкуренции, несмотря на высокие ставки.

"Тем не менее ключевая роль в формировании общей динамики ипотечного рынка продолжает принадлежать государству. Объёмы выдач по линии льготных программ по-прежнему формируют большую часть рынка, а любые изменения в механизмах или сроках реализации господдержки мгновенно отражаются на объёмах и структуре спроса. В этом контексте высокая базовая ставка (16,5%), сохраняющаяся на фоне инфляционных рисков, оказывает сдерживающее влияние прежде всего на рыночные ипотечные продукты: заёмщики сталкиваются с высокой стоимостью жилищных кредитов, что ограничивает платёжеспособный спрос, перенаправляя его большую часть в льготный сегмент", - заявляют в Ассоциации финансистов Казахстана.

Отдельно стоит отметить снижение зависимости рынка от изъятий средств из ЕНПФ. Так, в 1 квартале 2025 года не наблюдается чёткой связи между активностью на рынке жилья и пенсионными изъятиями. Тем не менее регулярные изъятия из пенсионной системы продолжают ухудшать финансовое обеспечение будущих пенсионеров и требуют обсуждения разумных ограничений для сохранения достойной пенсии в будущем.

Эксперты отмечают, что до конца 2025 года можно ожидать частичного восстановления объёмов выдачи за счёт возобновления активности Отбасы банка на фоне расширения программ льготного финансирования. Однако при текущем уровне ставок спрос на рыночную ипотеку будет оставаться подавленным, а структура кредитования рынка — зависимой от мер господдержки. В условиях ограниченного предложения доступного жилья в крупных городах, где сосредоточен основной спрос, и высокой стоимости заёмных ресурсов смещение фокуса рыночных участников в сторону заёмщиков с более высоким доходом и партнёрства с застройщиками становится не только логичным, но и неизбежным.

Таким образом, ключевым фактором устойчивости ипотечного сегмента в краткосрочной перспективе остаются государственные механизмы, а в рыночном сегменте высокие ставки продолжают выступать сдерживающим фактором для широкой аудитории заёмщиков.